Фицо пристигна в Москва за честванията на 9 май

Премиерът на Словакия Роберт Фицо пристигна в Москва за участие в прояви по случай победата във Втората световна война, предаде кореспондент на ТАСС.

По-рано служители по въздушния трафик на Европейския съюз съобщиха пред агенцията, че самолетът на словашкото правителство се е насочил към руската столица от Братислава, прелитайки през въздушното пространство на Чехия и Германия, а след това е преминал над Балтийско море под управлението на диспечери от Швеция и Финландия, информира БТА.

Фицо ще се срещне с руския президент Владимир Путин, но по първоначални информации няма да присъства на парада в Москва