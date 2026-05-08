САЩ пращат самолет да евакуира американските пътници на круизния кораб с хантавирус

САЩ подготвят самолет, с който да бъдат евакуирани американските пътници на круизния кораб „Хондиус", засегнат от огнище на хантавирус и плаващ към Карибите, предадоха световните агенции, като се позоваха на Държавния департамент.

Според компанията оператор на кораба има 17 американски граждани, с които Държавният департамент е в директен контакт.

Трима души вече починаха от вируса на кораба, който е отплавал от Аржентина преди около 3 седмици с приблизително 150 пътници на борда и е спрял в Антарктида и на други места по пътя си към Кабо Верде.