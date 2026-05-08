Бомба избухна пред централата на партията на нидерландския премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Взривно устройство, поставено в пощенска кутия, избухна пред централата на партията на нидерландския премиер центрист Роб Йетен, но няма жертви или ранени, а самият лидер се зарече, че няма да се остави да бъде сплашен от нападението, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Полицията съобщи, че 37-годишен заподозрян е арестуван за бомбения атентат, който е извършен късно снощи пред централата на центристката партия "Демократи-66" (Д-66) в Хага, но отказа да даде повече подробности, включително за възможните подбуди на извършителя.

Нападението е извършено по време на заседание на 30 членове от младежката организация на партията, които са в шок, но са невредими, посочи Йетен.

Премиерът, който встъпи в длъжност през февруари, каза пред репортери по време на седмичната си пресконференция, че е "много жалко, ако някой си мисли, че може да сплашва политици с подобни действия".

Председателите на другите политически партии също осъдиха атентата.

Водачът на десноцентристката Народна партия за свобода и демокрация Дилан Йешилгьоз го определи в социалните мрежи като "вероломен акт".

Опозиционният лидер Йесе Клавер от формацията "Зелени леви" нарече бомбения атентат "пряко посегателство срещу нашата (на Нидерландия) демокрация и върховенството на закона".

Това е вторият път за по-малко от година, в който сградата в центъра на Хага бива нападната. През септември митинг на десни прерасна в насилие, при което беше извършен погром над нея, само броени седмици преди парламентарните избори.

Йетен, който през февруари стана най-младият премиер в историята на Нидерландия, реагира също толкова невъзмутимо и при този случай. Тогава в публикация в социалните мрежи той нарече извършителите "измет".