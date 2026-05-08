Проверяват намерения край Лефкада морски дрон, може да е зареден с експлозиви

Има индикации, че в открития край гръцкия остров Лефкада морски дрон, има експлозиви, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на свои анонимни източници. Дронът беше открит вчера следобед от рибари в пещера в района на йонийския остров.

Гръцките властите водят разследване по случая, като за момента не е сигурно как произведеният в Украйна дрон е достигнал териториалните води на Гърция, пише БТА.

Според първоначални оценки в морския дрон от тип „МАГУРА В3“(Magura V3) има три детонатора, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на официални лица.

Според един от източниците морският дрон е бил зареден с експлозиви, въпреки че гръцката армия не потвърждава информацията.

Специалисти по експлозиви вече преглеждат дрона, чийто батериите вече са свалени. На място са изпратени и водолази.

Силите за сигурност са поели разследването на случая, като ще бъдат проучени техническите характеристики и възможните цели на уреда, е заявил военен представител за Ройтерс.

Разследващите проверят дали дронът е имал за цел да удари кораби, които превозват руски петрол в Средиземно море, е посочил пред агенцията представител на бреговата охрана.

Служител по сигурността е заявил за Ройтерс, че плавателният съд може да е бил част от по-голяма пратка с дронове или да се е отклонил от курса си заради грешен сигнал.

Според информация на Си Ен Ен Гърция дронът ще бъде прехвърлен в Атина, за да бъде проучен от експерти. В разследването на случая участват няколко институции, сред които и Националната разузнавателна служба (ЕИП).

Очаква се министерството на отбраната да излезе с официална информация.