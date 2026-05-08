Иранска медия съобщи за "спорадични боеве" с флота на САЩ в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранска медия съобщи днес, че в Ормузкия проток се водят "спорадични боеве" между въоръжените сили на Ислямската република и американския флот, въпреки официално обявеното прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

"От един час насам се водят спорадични боеве между иранските въоръжени сили и американски кораби в Ормузкия проток", съобщи агенция Фарс, без да дава повече подробности за момента.

Малко по-рано иранското министерство на външните работи обвини САЩ в "грубо нарушение" на спирането на огъня, след размяна на удари между враждуващите страни.

Други ирански медии съобщиха за нови експлозии по южното крайбрежие на страната след нощната размяна на удари между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Агенция Мехр и други медии съобщиха днес, че са били чути експлозии в близост до град Сирик в провинция Хормозган, разположена по протежението на Ормузкия проток. Според съобщенията причината за тях не е ясна към момента.

Американските въоръжени сили са нанесли удари по два плаващи под ирански флаг празни петролни танкера, които са се опитали да пробият американската блокада, съобщи в публикация в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) и добави, че трети танкер е бил изваден от строя в сряда, предаде Ройтерс.

"И трите плавателни съда вече не транспортират петрол от Иран", посочи СЕНТКОМ.

Напрежението между враждуващите страни снощи се изостри. САЩ атакуваха цели на иранска територия, а Иран атакува американски военни кораби с ракети и моторни лодки, отбелязва ДПА.

Двете страни се обвиняват взаимно за започването на атаките. Още в сряда САЩ поразиха ирански танкер и заявиха, че са повредили руля на кораба.

Прекратяването на огъня в конфликта с Иран е в сила от малко повече от месец. Въпреки това военното напрежение остава високо, посочва ДПА, цитирана от БТА.