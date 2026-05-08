Фицо: Войната в Украйна е напът скоро на приключи

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази мнение, че войната в Украйна е напът скоро да приключи, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Убеден съм, че вече се приближаваме към края на руско-украинския конфликт", каза Фицо пред журналисти след пристигането си в Москва.

"Основното послание, което бих искал да предам на президента (Владимир) Путин, и основната дума е диалог. Трябва да се срещаме и да разговаряме. Аз съм твърд привърженик на всякакъв вид прекратяване на огъня. Смятам, че е сто пъти по-добре да се седи на масата за преговори", уточни словашкият премиер.

По-рано днес пристигналият в Москва за участие в тържествата за Деня на победата Фицо положи венец пред Гроба на незнайния воин в Александровската градина до стените на Кремъл, посочва ТАСС.