Във Венеция протестираха срещу участието на Израел в Биеналето

Протест срещу израелското участие в 61-вото издание на Венецианското биенале на изкуствата се проведе в италианския град на фона на нарастващото напрежение около тазгодишния форум.

Шествието започна в близост до Градините на биеналето и продължи към архитектурния комплекс „Арсенал“ – двете основни локации на международната изложба, където са разположени голяма част от националните павилиони. Участниците в демонстрацията скандират „Свобода за Палестина“ на английски и италиански език.

Протестът бе организиран само ден преди официалното начало на Венецианското биенале, което вече е белязано от сериозни противоречия и безпрецедентни решения, съобщава БТА.

Международното жури на изложбата подаде оставка девет дни преди откриването на форума. Впоследствие организаторите обявиха, че традиционните награди „Златен лъв“ и „Сребърен лъв“ ще бъдат заменени с нови отличия – „Лъв на посетителите“, определяни чрез гласуване на публиката. Заради това бе отменена и официалната церемония по откриването на форума.

Преди оттеглянето си журито съобщи, че Русия и Израел ще бъдат изключени от надпреварата за отличията, позовавайки се на заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд срещу лидерите на двете страни - президента Владимир Путин и премиера Бенямин Нетаняху. Решението предизвика остра реакция в Италия, а Министерството на културата в страната изпрати инспектори във Венеция заради споровете около повторното отваряне на руския павилион.

На пресконференция преди два дни, посветена на тазгодишното издание, президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити позицията форумът да остане „място за диалог, а не трибунал“. По време на представянето на изложбата той заяви, че Венеция „не подхранва полемики, а отваря дискусии“.

61-вото издание на Венецианското биенале се провежда под мотото In Minor Keys по концепцията на покойната кураторка Койо Куо, която почина внезапно през 2025 г. Изложението ще продължи до 22 ноември, когато ще бъде и церемонията по връчването на наградите на публиката.