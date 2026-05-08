Папа Лъв XIV посети Помпей и Неапол (Снимки)

Папа Лъв XIV отбеляза първата годишнина начело на Римокатолическата църква с посещение в Южна Италия, предадоха АНСА и Франс прес.

Лъв Четиринадесети пристигна с хеликоптер, посрещнат от викове на радост от хилядите поклонници, събрали се на големия площад в Помпей, съобщи БТА.

„Любопитен съм да видя новия папа. Вече съм го виждал по телевизията. Той не е като папа Франциск, който беше като член на семейството, който сякаш ми беше като брат или баща. Папа Лъв проповядва мир, но ми се струва дистанциран от хората. Все пак обаче той е добър папа“, каза 68-годишният Салваторе Сика от Неапол.

Сдържаният и дискретен стил на Лъв Четиринадесети контрастира с по-спонтанния стил на Франциск, аржентинския папа, починал на 21 април миналата година.

Посещението на папата последва деня, в който той прие на аудиенция американския държавен секретар Марко Рубио, целяща да намали напрежението след острите критики на американския президент Доналд Тръмп срещу антивоенните позиции на Лъв Четиринадесети.

Сред вярващите в Помпей 52-годишната Мариела Анунциата заяви, че папата е отговорил елегантно на думите на Тръмп. „Той не се поддаде на провокацията“, каза тя.

По време на посещението си папа Лъв обиколи площада в Помпей с папамобила си. Той поздрави събралите се там около 20 000 души множеството отвън с думите „Добър ден, Помпей!“. След това той отслужи литургия на открито, по време на която повтори посланието си срещу войната: "Не можем да се примирим пред кадрите на смърт, които виждаме всеки ден по новините“, каза той.

Папата също така се помоли Бог да просветли лидерите да успокоят напрежението по света.

Папата посети и светилище на Дева Мария близо до развалините на древен Помпей, разрушен от вулканично изригване. В това светилище се съхраняват тленните останки на Бартоло Лонго, светец от XIX век, който възвръща католическата си вяра, след като е бил сатанист.

След това папата посети и Неапол, където почете реликвите на Сан Дженаро, покровителя на града и поздрави богомолци, събрали се на площад „Пиаца дел Плебишито“.