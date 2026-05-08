Посетителите на Антарктида са нараснали три пъти за 10 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на посетилите Антарктида се е увеличил повече от три пъти в периода между 2015 г. и 2025 г. - съответно от 37 000 до над 117 000. Над 80 000 души са участвали в круизи, които са им позволили да слязат на бреговете на Ледения континент, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни на Международната асоциация на туроператорите в Антарктика (IAATO).

Според прогнози на експерти посетилите на Антарктида може да се удвоят през идните 10 години.

„Мисля, че основният проблем е, че няма план за този растеж“, коментира Клер Кристиан, изпълнителен директор на нестопанската организация „Коалиция за Антарктида и Южния океан“.

„Необходими са по-всеобхватни и задължителни правила“ за посетителите, смята той, цитиран от БТА.

Туризмът в Антарктида е съсредоточен по крайбрежието на Антарктическия полуостров, където могат да бъдат видени тюлени и морски птици - среда, в която инвазивните видове и болестите могат бързо да се разпространят.

Пришани Венгетас, ветеринарен лекар по опазване на природата в WWF, заяви, че популациите на дивите животни в Антарктика вече са подложени на значителен натиск, включително от въздействието на климатичните промени, което може да компрометира тяхната устойчивост срещу болести.

Колкото повече оказваме натиск върху тази система, толкова повече ще разрушаваме естествените защитни механизми на тези популации, предупреди тя.

Туристическите фирми, опериращи на Антарктида твърдят, че спазват едни от най-строгите здравни протоколи и разпоредби за околната среда в сектора.

Тези правила, разработвани от Международната асоциация на туроператорите в Антарктика, включват изисквания за минимално разстояние между гостите и дивата природа, както и задължителна дезинфекция на дрехите и екипировката преди и след стъпване на брега, за да се избегне пренасянето на инвазивни видове или семена.

Продължаващата епидемия от птичи грип на Антарктика принуди неправителствената организация да затегне още повече разпоредбите.

„Туризмът в Антарктика функционира в рамките на солидна, научно обоснована рамка, предназначена да сведе до минимум въздействията“, заяви изпълнителният директор на асоциацията Лиза Кели.

Макар договор за мирно използване на Ледения континент - Договорът за Антарктика, да изисква от круизните компании да получават разрешителни и да извършват оценки на въздействието върху околната среда, правилата, които те спазват по време на пътуванията, се определят до голяма степен от самия сектор.

Очаква се на 47-ата Конференция по Антарктическия договор, която ще бъде открита в понеделник в Хирошима, Япония, да се изясни въпросът дали страните желаят да играят по-голяма роля в изготвянето и прилагането на нормативните разпоредби.

Според Клер Кристиан от „Коалиция за Антарктида и Южния океан“ 29-те участващи на конференцията държави - сред които Русия и САЩ - ще трябва да постигнат общо съгласие, а сключването на каквато и да е споразумение по темата се очаква да отнеме години.