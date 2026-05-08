Антонио Коща поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща поздрави премиера Румен Радев за встъпването му в длъжност. България е в сърцето на Европа с присъединяването си към Шенген и еврозоната, отбеляза Коща с пост в "Екс" по този повод.

Очаквам да Ви приветствам отново на заседанията на Европейския съвет, за да работим заедно по общия дневен ред за просперираща, самостоятелна и сигурна Европа, добавя Коща в обръщението си към Радев, цитиран от БТА.

По-рано днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател.