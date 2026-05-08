Tръмп: Украйна и Русия приеха искането ми за 3-дневно спиране на огъня

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са приели искането му за тридневно спиране на огъня - от 9 до 11 май, което включва спиране на всички бойни действия, както и размяната на 1000 пленници от всяка страна. Това съобщи самият той в социалната си мрежа Тruth Social.

"Имам удоволствието да съобщя, че ще бъде обявено 3-дневно примирие (на 9, 10 и 11 май) във войната между Русия и Украйна. Празненствата в Русия са по повод Деня на победата, но същото важи и за Украйна, тъй като и тя е била важна част и фактор във Втората световна война. Това примирие ще включва спиране на всички военни действия, както и размяна на 1000 затворници от всяка страна", посочи той.

"Тази молба беше отправена директно от мен и аз много ценя съгласието на президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Надявам се, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и ожесточена война. Преговорите за прекратяване на този голям конфликт, най-големият от Втората световна война насам, продължават и с всеки изминал ден се приближаваме все повече и повече", добави Тръмп.

Стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е потвърдил тридневното примирие във войната с Русия.

Съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков посочи, че Русия се е съгласила с инициативата на Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда".