ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как вечерята може да повлияе на съня и закуската

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22813139 www.24chasa.bg

Зеленски потвърди обявеното от Тръмп тридневно примирие с Русия

1424
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, което по-рано тази вечер бе обявено от американския президент Доналд Тръмп като част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски написа в канала си в "Телеграм", че двете страни ще си разменят и по хиляда пленници. 

"Днес, като част от преговорния процес, с посредничеството на САЩ, получихме съгласието на Русия да бъде извършена размяна на военнопленници във формат "1000 за 1000“. Също така трябва да бъде установен режим на спиране на огъня на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната“, съобщи държавният глава.

"Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома“, подчерта Зеленски.

"Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират спазването на споразуменията от руската страна“, добави той.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)