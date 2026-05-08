Кремъл: Фицо засега не е имал възможност да предаде на Путин послание от Зеленски

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че пристигналият в Москва словашки премиер Роберт Фицо засега не е имал възможност да предаде на руския президент Владимир Путин послание от украинския държавен глава Володимир Зеленски, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Засега нямаше среща“, заяви Песков пред журналисти, дали посланието е предадено. Говорителят припомни, че Фицо е заявил в ефир, че „ще предаде това-онова от Зеленски“.

Самият Фицо, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР, заяви в Москва, че някои европейски политици също са проявили интерес към пътуването му до руската столица. 

