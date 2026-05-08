Как вечерята може да повлияе на съня и закуската

Кремъл: Русия се съгласи с предложението на Тръмп за 3-дневно примирие с Украйна

Юрий Ушаков КАДЪР: Екс/@maxseddon

Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда", заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и БТА. 

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза пред журналисти Ушаков.

Той уточни, че тази договореност е била постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ и между представители на САЩ и Киев.

По-рано американският президент Доналд Тръмп днес обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, както и размяната.

