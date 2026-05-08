„Хизбула“: Атакувахме с ракети военна база в Северен Израел

Проиранското движение “Хизбула” днес обяви, че е атакувало военна база в Северен Израел в отговор на израелски удари в Ливан, въпреки примирието, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ислямистката групировка каза, че е изстреляла ракети срещу военна база, близо до Нахария, след израелски удар, при който бяха убити най-малко петима души в южната част на страната.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в няколко града в северния крайбрежен район на Израел - от ливанската граница до предградията на Хайфа, след като ракета бе изстреляна от Ливан, съобщи по-рано днес израелската армия.

“Израелските военновъздушни сили са прехванали една ракета, а други са паднали на открит терен. Няма пострадали”, се допълва в изявлението.

“Хизбула” заяви, че ракетите са изстреляни в отговор на израелски удари, по-специално на един, насочен срещу южните предградия на Бейрут - крепост на движението - в сряда, което бе първата атака срещу столицата от месец.

При нападението беше убит високопоставен командир на “Хизбула”, заяви пред АФП приближен до групировката, въпреки че самата тя не е потвърдила тази информация до този момент.

От началото на войната на 2 март от израелските удари в Ливан са убити 2750 души, показват последните данни на Министерството на здравеопазването, публикувани днес. Над един милион души са разселени.

“Към момента над три милиона души - повече от половината ливанско население - зависи от хуманитарна помощ, за да оцелее”, каза Хаджа Лабиб - координатор на ЕС по хуманитарни кризи, по време на посещение в Бейрут.

“Укрепването на примирието“ е сред “ключовите теми“ за Ливан по време на третия кръг преговори с Израел, насрочен за 14 май във Вашингтон, каза министърът на външните работи Юсеф Раджи.

Това са и указанията, които президентът на Ливан Жозеф Аун даде днес на ръководителя на ливанската делегация, опитния дипломат Симон Карам, преди заминаването му за САЩ.

Ливанският посланик във Вашингтон, помощник-шарже д'афер и “военен служител“ ще бъдат част от делегацията, съобщи официален източник пред АФП. Първите два кръга от тези преговори, насочени към постигане на мирно споразумение, се проведоха в САЩ на посланическо ниво между двете страни, които все още са във война.