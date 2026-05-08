Зеленски гарантира, че няма да бъдат насочвани оръжия срещу Червения площад на 9 май

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски тази вечер издаде указ "да се разреши" провеждането на руския военен парад за Деня на победата и гарантира, че няма да бъдат насочвани оръжия срещу Червения площад, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Президентът Володимир Зеленски разреши провеждането на парад в Москва на 9 май 2026 г. и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение, предаде агенция Укринформ, като уточни, че съответният указ № 374/2026 от 8 май е публикуван на сайта на държавния глава.

"Вземайки предвид многобройните молби, с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 г., постановявам да се разреши на 9 май 2026 г. да се проведе парад в град Москва (Руската федерация)", се казва в документа.

За времето на парада, започващ в 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г., президентът постанови територията на Червения площад да се изключи от плана за използване на украинско оръжие. Указът влиза в сила от датата на подписването му, посочва Укринформ.

Украинската агенция припомня, че по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна ще бъде въведено тридневно прекратяване на огъня - от 9 до 11 май и че Украйна е получила съгласието на Русия да се осъществи размяна на военнопленници в формат "1000 за 1000".

 

 

