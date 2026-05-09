Военните на Иран: Сблъсъците с US кораби в Ормузкия проток утихнаха

Иранските въоръжени сили заявиха, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормузкия проток са приключили и че обстановката вече е спокойна, съобщи ДПА.

„След период на размяна на огън сраженията са преустановени и ситуацията е под контрол", съобщи агенция Тасним, която има тесни връзки с иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция.

Позовавайки се на военни източници, агенцията каза, че поредната ескалация е била предизвикана от обстрел от страна на американските сили в сряда на плаващ под ирански флаг петролен танкер. Иранският военноморски флот е отговорил на това „нарушение на прекратяването на огъня".

Сблъсъците се ожесточиха през нощта в четвъртък, като Иран атакува американски военни кораби, а САЩ нанесоха удари по цели на иранска територия.

Твърденията на двете страни за хронологията на атаките се разминават, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Тасним съобщи също, че иранските военноморски сили снощи са извършили комбинирана атака с ракети и дронове срещу американски военни кораби, като са използвали осем крилати ракети и 24 бойни дрона. Според агенцията една ракета и три дрона са поразили американски ескадрени миноносци и са предизвикали пожари.

Към момента САЩ не са коментирали това твърдение, посочва ДПА.

Междувременно Централното командване на САЩ снощи написа в Екс, че два кораба са се опитали да влязат в иранско пристанище в Оманския залив.

Прекратяването на огъня в иранския конфликт е в сила от малко повече от месец. Въпреки това напрежението в региона остава високо.

Според оценка на ЦРУ, цитирана от американски официален представител, Иран няма да понесе сериозен икономически натиск в резултат на американската блокада на иранските пристанища още около четири месеца. Това означава, че влиянието на САЩ върху Иран остава ограничено, докато двете страни се стремят да сложат край на конфликта, който не е особено популярен сред американските избиратели, отбелязва Ройтерс.