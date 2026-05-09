Пациентите от кораба с хантавирус не са се заразили в Огнена земя

Пациентите на луксозния круизен кораб, засегнат от смъртоносно огнище на инфекция с хантавирус, не са се заразили в най-южната аржентинска провинция Огнена земя. Това заяви Хуан Петрина, директор по епидемиология и здраве на околната среда в провинцията, цитиран от Ройтерс.

Петрина каза, че заключението се основава на времевата рамка между престоя на пациентите в провинцията и появата на симптомите, съобщава БТА.

„Изчисленията не сочат, че те са се заразили в нашата провинция... вероятността е практически нулева", заяви Петрина.