САЩ налагат санкции срещу хора и компании, снабдявали Иран с оръжия

Министерството на финансите на САЩ обяви, че налага санкции срещу 10 физически лица и компании, включително няколко в Китай и Хонконг. Причината е, че подпомагат усилията на иранските въоръжени сили да се снабдят с оръжия и суровини, използвани за производството на дроновете „Шахед" на Техеран, съобщи Ройтерс.

Мярката на министерството на финансите идва дни преди планираното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай за среща с президента Си Дзин пин и в момент, когато усилията за прекратяване на войната в Иран са в застой, пише БТА.