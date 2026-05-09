ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иво Христов: Още идната седмица ще внесем законопр...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22813761 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун до Путин: Военното партньорство с Русия е най-важният ни приоритет

1396
Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун потвърди ангажимента на страната си към договора за взаимна отбрана с Русия в послание до президента Владимир Путин, с което поздрави Русия по повод годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война, съобщи Ройтерс.

Ким потвърди позицията на Северна Корея да „отдава най-висок приоритет" на партньорството си с Русия и ангажимента си към „изпълнението на задълженията по междудържавния договор", съобщи севернокорейската държавна агенция КЦТА, цитирана от БТА.

Русия и Северна Корея подписаха „Договор за всеобхватно стратегическо партньорство" по време на посещение на Путин в Пхенян през 2024 година. Договорът включва клауза за взаимна отбрана.

Северна Корея изпрати по оценки на наблюдатели около 14 000 войници да се сражават заедно с руските сили в Курска област. Южнокорейски, украински и западни официални представители твърдят, че тези войници са понесли тежки загуби и че над 6000 севернокорейски войници са загинали в боевете.

Русия днес ще проведе най-скромния си парад по случай Деня на победата от години насам поради заплахата от атака от Украйна, където победата за силите на Москва се оказа трудно достижима повече от четири години след началото на най-смъртоносния европейски конфликт от Втората световна война, посочва Ройтерс.

Русия и Украйна снощи потвърдиха, че са се съгласили на тридневно примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, което ще продължи от 9 до 11 май.

Ким Чен Ун КАДЪР: Екс/@coinbureau

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)