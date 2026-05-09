Арестуваха 18-годишен заради стрелба пред синагога в Канада

18-годишен канадски юноша бе арестуван във връзка с две предполагаеми нападения на расова основа срещу еврейската общност в Торонто, съобщи ДПА, като се позова на местната полиция.

След разследване на Отдела за борба с тероризма, 18-годишният младеж е обвинен в четири случая на нападение с оръжие и в притежание на оръжие, информира полицията в Торонто.

Арестът му е свързан с два случая, в рамките на малко повече от седмица, пише БТА.

На 30 април по трима души, „ясно разпознаваеми като членове на еврейската общност", е било стреляно с имитация на огнестрелно оръжие от човек в автомобил, докато вървели по улицата в квартал Норт Йорк в Торонто. Жертвите са получили леки наранявания.

При друг случай на 7 май, също в Норт Йорк, по трима души, „ясно разпознаваеми като членове на еврейската общност", е било стреляно с реплика на огнестрелно оръжие от автомобил, докато стояли пред синагога в Торонто. Една от жертвите е получила леки наранявания.

Полицията заяви, че разследва случаите като престъпления, мотивирани от омраза.

„Осъзнаваме, че еврейските жители живеят с повишено чувство на страх поради повтарящите се инциденти, насочени срещу тяхната общност и това само засилва това чувство, което е неприемливо", заяви Джо Матюс от полицията в Торонто. „Въпреки че използваните оръжия са имитации на огнестрелни оръжия, последствията са много реални. Това са престъпни деяния, за които твърдим, че са имали за цел да сплашат и да предизвикат страх", добави той.