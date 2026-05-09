Кралят на Дания възложи на военния министър да преговаря за дясно правителство

Кралят на Дания възложи на министъра на отбраната Троелс Лун Поулсен да проучи възможността за съставяне на дясноцентристко правителство след провала на преговорите между лявоцентристките партии, съобщи Ройтерс, като се позова на датския кралски двор.

Резултатите от парламентарните избори в Дания през март доведоха до фрагментиран парламент, в който влязоха 12 партии. Премиерът социалдемократ Мете Фредериксен водеше преговори за съставяне на правителство, надявайки се да си осигури трети мандат.

Преговорите на Фредериксен с евентуалните партньори обаче стигнаха до задънена улица през последните седмици, което доведе до забавяния във вземането на решения от страна на правителството на фона на усилията за разрешаване на кризата в отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп във връзка с Гренландия.

Ларс Льоке Расмусен и неговата центристка партия „Умерените" снощи обявиха, че прекратяват преговорите с Фредериксен и предложиха задачата по воденето на преговорите да бъде възложена на Лун Поулсен, който оглавява дясната Либерална партия, пише БТА.

Ако Лун Поулсен успее да събере достатъчна подкрепа от десните и центристките групи, той може да стане новият датски премиер. В противен случай задачата ще бъде възложена отново на Фредериксен или на един от другите партийни лидери.