Американската армия убила двама при удар по кораб, подозиран в трафик на наркотици

море. СНИМКА: Pixabay

Американските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при което са били убити двама души, а един е оцелял, информира Ройтерс. Това е поредната подобна атака срещу лодка, заподозряна в трафик на наркотици, отбелязва агенцията.

Южното командване на САЩ съобщи, че Американската брегова охрана е била уведомена за удара, за да се задейства за провеждането на спасителна операция.

През последните седмици американските сили атакуваха редица плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. При започналите миналия септември удари на американските военни в Карибско море и в Тихия океан са били убити повече от 190 души, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Правозащитните организации „Хюман Райтс Уоч" и „Амнести Интернешънъл" наричат ударите „незаконни убийства без съд и присъда".

