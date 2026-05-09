US магистрати осъдиха четирима за убийството на президента на Хаити

Четирима мъже от Южна Флорида бяха признати за виновни в заговор за убийството на президента на Хаити Жовенел Моиз през 2021 г., съобщи Ройтерс, като се позова на „Си Би Ес Нюз" и други американски медии.

Според прокуратурата във федералния съд в Маями мъжете вербували повече от 20 бивши колумбийски войници и им предоставили пари, оръжия, боеприпаси и бронежилетки в рамките на заговор за убийството на Моиз. Петдесет и три годишният президент беше застрелян през юли 2021 г. в частната си резиденция край столицата Порт о Пренс. Убийството му остави огромна празнина в политическия живот на страната и окуражи влиятелните престъпни групировки.

Осъдените бяха идентифицирани като Аркангел Претел Ортис, 53-годишен бивш сътрудник на ФБР, колумбийски гражданин и постоянно пребиваващ в САЩ; Антонио Интриаго, 62-годишен собственик на охранителна фирма с венецуелско и американско гражданство; Джеймс Солагес, 40-годишен общ работник с хаитянско и американско гражданство; и Уолтър Веинтемила, 57-годишен мъж с еквадорско и американско гражданство.

Те бяха признати за виновни по множество обвинения в заговор за убийство и отвличане на лице извън САЩ, довел до смърт, както и за предоставяне на материална подкрепа или ресурси за извършване на престъпление, довело до смърт.

И четиримата мъже са заплашени от доживотен затвор, съобщава БТА.

Петият обвиняем, Кристиан Емануел Санон, роден в Хаити лекар, за когото съдебните документи посочват, че е искал да бъде обявен за президент след убийството на Моиз, ще бъде съден по-късно поради здравословни проблеми.

Убийството предизвика в Хаити и в САЩ множество разследвания и разсъждения относно това кой в крайна сметка е отговорен за него, като даде повод за появата на противоречиви теории относно това кой е наредил убийството и защо, отбелязва Ройтерс.

Адвокатите на осъдените заявиха, че правителството е използвало срещу тях ненадеждни доказателства, получени от Хаити.