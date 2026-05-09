Тръмп иска по-дълго примирие във войната между Русия и Украйна

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни, съобщиха световните агенции.

По-рано Тръмп обяви тридневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

„Бих искал този (конфликт) да приключи", добави той пред журналисти на Южната морава на Белия дом.

Тръмп каза още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са се съгласили на предложението му за временно прекратяване на огъня. „Помолих за това и президентът Путин се съгласи... Зеленски се съгласи, и двамата – без колебания", каза той.

Американският президент заяви, че е готов да изпрати своите преговарящи в Москва, ако сметне, че това ще бъде полезно за преговорния процес по уреждането на кризата в Украйна. „Е, бих го направил. Ако преценя, че това ще помогне, ще го направя", каза той в отговор на въпрос на кореспондент на ТАСС.

Относно обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия Тръмп каза, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични лични отношения с полското ръководство. „Така че това е възможно", обясни американският президент.

В отговор на въпрос за огнището на хантавирус на круизен кораб Тръмп заяви: „Изглежда, че е наред. Предаването (на вируса) не е лесно, надяваме се това наистина да е така".

