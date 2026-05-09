Евродепутати призовават за независимост от НАТО, искат нов военен съюз

ЕП СНИМКА: Pixabay

Нов надпартиен алианс от евродепутати призовава за бързото създаване на "европейски отбранителен съюз", съобщи ДПА.

"Да разчитаме единствено на Съединените щати за защитата на Европа е опасен хазарт", се казва в изявление, подписано от законодатели от целия политически спектър, включително германците Мари-Агнес Щрак-Циммерман, Михаел Галер и Тобиас Кремер.

Те заявиха, че са необходими структури, които да позволят на нациите да действат дори без доминираната от САЩ НАТО в случай на извънредна ситуация, включително подходящи командни структури и сили за бързо реагиране.

Правителствата на страните от ЕС заявяват, че са готови да укрепят военните си способности, но им липсва реална решителност, пише в текста. В него се твърди, че краткосрочните национални интереси продължават да блокират реалния напредък при закупуването на отбранително оборудване. Съвместните доставки биха могли да спестят до 100 млрд. евро годишно, казват те.

Декларацията не споменава ядреното възпиране, макар германският евродепутат Лукас Зипер да заяви, че новата група ще разгледа този "политически чувствителен въпрос" по-късно.

"Ядрените оръжия трябва да бъдат премахнати в целия свят. Но докато ги притежават мощни злонамерени държави, по-добре е и ние да ги имаме", заяви Зипер, който също е член на групата.

"И ако е така, тогава по-добре ЕС, отколкото отделна държава членка", допълни той, цитиран от БТА.

Денят на Европа отбелязва Декларацията на Шуман от 9 май 1950 г., когато тогавашният френски външен министър Робер Шуман предложи обединяването на производството на въглища и стомана с цел предотвратяване на бъдещи войни. Декларацията се смята за отправна точка на европейската интеграция и ключов предшественик на днешния ЕС.

