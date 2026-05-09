ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иво Христов: Още идната седмица ще внесем законопр...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22813900 www.24chasa.bg

Путин днес ще държи "мащабна реч" на Парада на победата, съобщи говорителят му

1196
Дмитрий Песков

Денят на Победата всяка година за руския президент Владимир Путин е не само "ден на гордост със сълзи в очите", но и наситен работен ден, изпълнен с голям брой мероприятия, включително международни срещи. При това всяка година Путин изнася мащабна реч на Парада на победата, каза говорителят на руския лидер Дмитрий Песков пред журналиста от "Вести" Павел Зарубин.

"Освен че е тържествен, освен че е мемориален, освен че, както за всеки руснак, [за Путин] това е ден на гордост със сълзи в очите, за него това е и работен ден", подчерта представителят на Кремъл, цитиран от БТА.

"Включва и изявата на Червения площад", припомни Песков, отбелязвайки, че речта на държавния глава в Деня на победата "всеки път е мащабна". "Освен това включва и полагането на венец пред Гробницата на Незнайния воин заедно с гостите", продължи той, "както и прием в чест на гостите, които са с нас на празненствата на 9 май, и цял маратон от двустранни срещи, който след това ще последва тук, в Кремъл".

Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)