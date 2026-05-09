Германски министър определи Канада като идеален партньор при глобалните напрежения

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл призова за по-тясно икономическо сътрудничество с Канада, като посочи нарастващите геополитически напрежения и икономическите последици от конфликта с Иран, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В изказване по време на среща в Торонто с канадския министър на финансите Франсоа-Филип Шампан Клингбайл заяви, че Европа трябва да намали стратегическите си зависимости и да укрепи икономическата си устойчивост и суверенитет.

Става ясно, че Европа трябва да се откъсне от зависимостите и да укрепи своята устойчивост и суверенитет, каза Клингбайл. "А Канада е идеален партньор за това."

Двудневната визита на Клингбайл е насочена към разширяване на сътрудничеството в области като критични суровини, отбрана и изкуствен интелект.

Германският министър ва финансите се опита също да насърчи по-големи канадски инвестиции в Германия, като описа страната си като иновативно място за бизнес, което е станало по-привлекателно благодарение на реформи и инвестиционни стимули.

Двамата министри посетиха и завод на канадския производител на самолети "Бомбардие".

Шампан подчерта своето неотдавнашно участие в срещите на министрите на финансите на ЕС и Еврогрупата, като заяви, че по-тесните връзки с Европа са целенасочени и отразяват общия интерес към укрепване на трансатлантическото сътрудничество.

Клингбайл описа Канада като "партньор по ценности".