ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иво Христов: Още идната седмица ще внесем законопр...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22814086 www.24chasa.bg

Литва връчи нота на Кремъл заради заплахи към дипломатическите мисии в Киев

744
Вилнюс, Литва СНИМКА: Pixabay

Литва извика представител на руското посолство в страната и му връчи дипломатическа нота в отговор на косвени заплахи от страна на Кремъл срещу дипломатическите мисии в Киев, съобщи ДПА.

Нотата остро осъжда предупреждението, отправено от Москва, относно възможни ответни удари в случай на украински атаки по време на днешните чествания в Русия по случай Деня на победата.

Според изявление на МВнР на Литва войната на Русия срещу Украйна и руското изявление нарушават Устава на ООН и международното право.

Това трябва да се разглежда като „пряка, цинична и безпрецедентна заплаха от насилие срещу чуждестранни посолства и населението на Киев", се добавя в изявлението, цитирано от БТА.

Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие в Украйна по време на честванията около края на Втората световна война. Руските власти същевременно предупредиха и за потенциални ответни мерки в центъра на Киев, ако Украйна предприеме атаки по време на възпоменанията.

След тези предупреждения руското министерство на отбраната посъветва цивилните и чуждестранните дипломатически служители да напуснат украинската столица.

Вилнюс, Литва СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)