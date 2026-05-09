Литва връчи нота на Кремъл заради заплахи към дипломатическите мисии в Киев

Литва извика представител на руското посолство в страната и му връчи дипломатическа нота в отговор на косвени заплахи от страна на Кремъл срещу дипломатическите мисии в Киев, съобщи ДПА.

Нотата остро осъжда предупреждението, отправено от Москва, относно възможни ответни удари в случай на украински атаки по време на днешните чествания в Русия по случай Деня на победата.

Според изявление на МВнР на Литва войната на Русия срещу Украйна и руското изявление нарушават Устава на ООН и международното право.

Това трябва да се разглежда като „пряка, цинична и безпрецедентна заплаха от насилие срещу чуждестранни посолства и населението на Киев", се добавя в изявлението, цитирано от БТА.

Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие в Украйна по време на честванията около края на Втората световна война. Руските власти същевременно предупредиха и за потенциални ответни мерки в центъра на Киев, ако Украйна предприеме атаки по време на възпоменанията.

След тези предупреждения руското министерство на отбраната посъветва цивилните и чуждестранните дипломатически служители да напуснат украинската столица.