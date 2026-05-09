Лукашенко: Всички да съхранят наследството на 9 май в името на щастливо бъдеще

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави сънародниците си по повод 9 май, призовавайки всички държави към диалог вместо конфликти и към съхранение на наследството на Великата победа в името на щастливото бъдеще на новите поколения, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

"Днес все повече осъзнаваме отговорността си за съхранението на крехката сигурност на планетата, за да не се повтори трагедията от миналото. Затова Беларус призовава всички държави към диалог вместо конфликти, към развитие вместо разрушение, към съхранение на наследството на Великата победа в името на щастливото бъдеще на новите поколения", цитира текста на поздравлението пресслужбата на лидера на страната.

Лукашенко отбеляза, че 9 май 1945 г. завинаги е станала свещена за всеки беларусин дата, напомняща за великия подвиг на войниците от Червената армия, партизаните и нелегалните активисти – дедите и прадедите, донесли мир и свобода на родната земя и на цялото човечество.