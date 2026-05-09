Путин поздрави руския патриарх за Деня на победата

Руският президент Владимир Путин поздрави руския патриарх Кирил с 81-годишнината от победата във Великата отечествена война, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

"Винаги отбелязваме този свещен празник с чувство на синовна гордост за великия подвиг на нашите бащи, дядовци и прадядовци, които не се подчиниха на жестокия и безмилостен враг, смазаха нацизма, съхраниха Отечеството и спасиха целия свят. Тяхната непоколебимост, твърдост и вяра в справедливата кауза ще ни служат като вечен пример за безкористна любов към Родината и лична ангажираност с нейната съдба", се казва в поздравителното послание, публикувано на уебсайта на Московската епархия на Руската православна църква.

Путин пожела на патриарха успех и всичко най-добро.