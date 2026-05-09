119 украински дрона са свалени в Курска област през последните 24 часа

През изминалите 24 часа въоръжените сили на Украйна са обстреляли 138 пъти с артилерия евакуираните райони в Курска област, а в региона са свалени 119 дрона от различни типове, съобщи губернаторът Александър Хиншейн , цитиран от ТАСС.

"Общо в периода от 09:00 ч. на 8 май до 09:00 ч. на 9 май са свалени 119 вражески безпилотни летателни апарата от различни типове. 138 пъти врагът е използвал артилерия срещу евакуираните райони. 18 пъти дрона атакуваха нашата територия с помощта на взривни устройства", написа той.

Над Орловска област за последните 24 часа са унищожени 10 украински дрона, няма пострадали и щети, съобщи губернаторът Андрей Кличков.

"Въпреки договореностите, в този свещен празничен ден киевският режим продължава атаките срещу Орловска област. През изминалото денонощие на територията на региона са унищожени 10 вражески безпилотни летателни апарата. Няма пострадали и щети."

При атака с украински дрон в Донецк е бил ранен цивилен, съобщи кметът на града Алексей Кулемзин, информира ТАСС, цитирана от БТА.