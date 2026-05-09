Скопие отбелязва Деня на Европа с мотото "Нашата Европа"

Под мотото „Нашата Европа. По-силни заедно" Делегацията на Европейския съюз в Северна Македония, мрежата „Дом Европа" и посолствата на държавите членки на ЕС организират отбелязване на Деня на Европа в Градския парк в Скопие.

Програмата в рамките на целя ден на 9 май включва игри и забавления, организирани от държавите членки на ЕС, секция за храна и щандове с рециклирани предмети, възможност посетителите на отбелязването да се запознаят с растенията и градската зеленина или местните екологични бизнеси, както и богата музикална програма, съобщават от Делегацията на ЕС в Северна Македония.

Денят на Европа ще завърши по залез слънце, когато сградата на правителството на Северна Македония ще бъде осветена в синьо.

Партньори на отбелязването на Деня на Европа в Скопие са Министерството по европейските въпроси и местната власт. Делегацията на ЕС в Северна Македония са посветили целия месец май на Европа, като различни събития се провеждат в много градове на страната.