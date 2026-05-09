Китайското МВнР: Близкият изток е в критична фаза ...

Снимка: Китайска медийна група

Настоящата ситуация в Близкия изток се намира в критичен етап на преход между войната и мира. Това заяви в петък говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен по време на редовната си пресконференция, пише КМГ.

По думите му Китай поддържа постоянна комуникация и обмен на различни нива с всички страни в района, включително Израел, като разговорите обхващат и взаимодействия на високо равнище.

Изявлението на Лин Дзиен бе в отговор на въпрос от чуждестранни медии относно дипломатическите усилия на Пекин. Той бе попитан дали Китай е провеждал разговори на високо ниво с Израел, след началото на военните действия срещу Иран, на фона на тесните му контакти с Техеран и Вашингтон.

„Китай подкрепя всички страни в усилията им за разрешаване на различията и споровете чрез политически и дипломатически средства. Нашата цел е постигането на цялостно и трайно прекратяване на огъня, както и опазването на мира и стабилността в Близкия изток и региона на Персийския залив", подчерта говорителят.

Лин Дзиен допълни, че Пекин е готов да действа в духа на „предложението от четири точки" за насърчаване на мира в региона, представено от китайския лидер Си Дзинпин, и ще продължи да работи с международната общност, играейки активна и конструктивна роля в този процес.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

