Китай даде зелена светлина за тестове на 6G технологии в 6GHz обхват

Снимка: Китайска медийна група

Китай направи важна крачка към следващото поколение телекомуникации, след като Министерството на индустрията и информационните технологии одобри използването на пробен честотен спектър в 6GHz обхват за разработване на 6G технологии, предава КМГ.

Разрешението е предоставено на промоционалната група „IMT-2030 (6G)" и позволява провеждането на технологични изпитания в избрани региони на страната. Ходът има за цел да ускори научните изследвания, тестовете и валидирането на технологии, базирани на ключовите сценарии и показатели за ефективност, определени от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) за 6G стандарта.

Според министерството, разпределянето на този спектър ще ускори усилията на Китай в научноизследователската и развойна дейност, стандартизацията и индустриализацията на 6G. Очаква се мярката да даде силен тласък на висококачественото развитие на сектора в страната и да утвърди лидерските позиции на Китай в изграждането на мрежите на бъдещето.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

