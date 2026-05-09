ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасилият се "Локо" (Сф) измъкна точка от последни...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22814925 www.24chasa.bg

Нобеловият лауреат Майкъл Левит: Китай има огромен потенциал в лицето на своите образовани младежи

692
Снимка: Китайска медийна група

Нобеловият лауреат по химия Майкъл Левит даде ексклузивно интервю за КМГ, в което сподели своите впечатления от развитието на технологиите в Китай.

Левит подчерта, че китайският народ се отличава със своята смелост да експериментира и изрази възхищение от стремежа към учене и иновативност. „Имам дълбока и специална връзка с Китай. Съпругата ми преподаваше в Пекинския университет в продължение на шест години и тя изключително много обичаше живота тук", сподели ученият, цитиран от КМГ.

По повод инициативата на Китай за задълбочаване на действията в рамките на кампанията „Изкуствен интелект+", Левит отбеляза, че фокусът върху технологичното развитие е крайно необходим. Според него основната движеща сила на иновациите са младите хора. „Китай разполага с огромен брой добре образовани младежи и общество, което цени образованието. Ето защо смятам, че тази инициатива е предприета в най-подходящия момент", заяви той.

Нобеловият лауреат призова да се даде достатъчно независимост на младите учени: „Трябва да им позволим да поемат отговорност, но също така и да им дадем правото да грешат".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)