Нобеловият лауреат Майкъл Левит: Китай има огромен потенциал в лицето на своите образовани младежи

Нобеловият лауреат по химия Майкъл Левит даде ексклузивно интервю за КМГ, в което сподели своите впечатления от развитието на технологиите в Китай.

Левит подчерта, че китайският народ се отличава със своята смелост да експериментира и изрази възхищение от стремежа към учене и иновативност. „Имам дълбока и специална връзка с Китай. Съпругата ми преподаваше в Пекинския университет в продължение на шест години и тя изключително много обичаше живота тук", сподели ученият, цитиран от КМГ.

По повод инициативата на Китай за задълбочаване на действията в рамките на кампанията „Изкуствен интелект+", Левит отбеляза, че фокусът върху технологичното развитие е крайно необходим. Според него основната движеща сила на иновациите са младите хора. „Китай разполага с огромен брой добре образовани младежи и общество, което цени образованието. Ето защо смятам, че тази инициатива е предприета в най-подходящия момент", заяви той.

Нобеловият лауреат призова да се даде достатъчно независимост на младите учени: „Трябва да им позволим да поемат отговорност, но също така и да им дадем правото да грешат".