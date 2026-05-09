Стратегът в сянка Хаменей държи САЩ в напрежение, докато Техеран търси нов курс

Съединените щати все още очакват отговора на Иран по предложенията, които направиха за прекратяване на войната. В същото време продължава и размяна на огън в Ормузкия проток.

Несигурността идва на фона на това, че американски служители оценяват кой в Техеран има правомощията да преговаря за сделка.

Според текущи разузнавателни оценки на САЩ, цитирани от CNN, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей играе ключова роля при формирането на военната стратегия на Техеран заедно с други висши представители, макар че разделението на властта в разкъсаното иранско ръководство остава неясно.

Хаменей не е виждан публично, откакто е бил сериозно ранен при удара, при който загинаха баща му и други висши официални лица в началото на израелската операция „Изгряващ лъв". Той е обявен за наследник на татко си като върховен лидер на 8 март.

Източници на медията твърдят, че американското разузнаване все още не е успяло да потвърди местоположението му.

Британският вестник The Times съобщи миналия месец, че той е бил хоспитализиран в тежко състояние в Кум. Един източник посочва, че част от несигурността идва от това, че Хаменей избягва електронни комуникации и общува само с хора, които го посещават лично, или чрез съобщения, пренасяни от куриери.

Според доклада той остава изолиран и се лекува от тежки наранявания, включително сериозни изгаряния от едната страна на тялото – по лицето, ръката, горната част на тялото и крака.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред държавни медии, че е провел среща с Хаменей, която продължила два часа и половина. Ако това е вярно, то би било първата потвърдена лична среща между високопоставен ирански представител и върховния лидер, пише ynetnews.

Хора, запознати с последните американски разузнавателни данни, казват, че информацията за състоянието му се базира на хора, които имат контакт с него. Американски анализатори също проверяват дали някои ирански служители не твърдят, че имат достъп до него, за да използват авторитета му за свои цели.

Макар разузнавателните оценки да предполагат, че Хаменей участва в изработването на стратегията за преговори, според един източник той е сравнително дистанциран от реалното вземане на решения и рядко достъпен.

В резултат на това, според източници, висши командири от Революционната гвардия фактически управляват ежедневните операции заедно с председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф.

„Няма индикации, че той дава ежедневни заповеди, но и няма доказателства, че не го прави", казва друг източник, запознат с американските оценки.

Неяснотата около здравето и позицията на Хаменей усложнява усилията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да постигне край на войната.

„Тяхната система е силно разклатена и не функционира нормално, което може да е пречка", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

По време на конфликта президентът Доналд Тръмп многократно твърди, че убийството на Хаменей и други висши фигури е довело до „смяна на режима". По-късно обаче Тръмп каза, че ръководството на Иран е разделено и „дори те не знаят" кой контролира страната. Той е наричал иранските лидери „маниаци".

Източник, запознат с разузнавателните оценки, сравнява ситуацията с „Вълшебника от Оз" и филма Weekend at Bernie's ("Уикенд при Барни"), в който починал човек е представян като жив.

Според „Ню Йорк Таймс" режимът ограничава достъпа до Хаменей от страх да не бъде убит. Той е обграден основно от лекари и медицински екипи. Президентът Пезешкиан, който е кардиолог, е участвал лично в лечението му.

Твърди се, че въпреки тежките травми Хаменей е в съзнание и комуникира. Едният му крак е бил опериран няколко пъти и се очаква протеза. Ръката му също е оперирана. Лицето и устните му са силно обгорени, което затруднява говоренето и вероятно ще изисква пластична хирургия.

Местоположението и реалната му способност да управлява остават неясни. Откакто е ранен, не са публикувани снимки, видеа или записи с него.

Междувременно бившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис критикува остро войната по време на своя изява в Лас Вегас. „Когато гледате тази война в Иран, която американците не искат, която не беше одобрена и не трябваше да започва... всичко това е просто... глупости!", заяви тя.

Харис добави, че войната струва милиарди долари, повишава цените на горивата и вреди на американците. „Говорим за страдания на хората. И за какво?", попита тя.