Започна парадът на победата на Червения площад в Москва, Путин дойде с другите лидери (Снимки)

Парадът в чест на 81-годишнината от победата във Великата отечествена война започна на Червения площад, съобщи ТАСС.

Началото му бе отбелязано с ударите на камбаните на Спаската кула. Под оркестровото изпълнение на легендарната композиция "Свещената война" на паветата на Червения площад бяха изнесени държавният флаг на Руската федерация и флагът на Съветския съюз, страната победител във Великата отечествена война.

Президентът на Русия Владимир Путин, лидери и високопоставени представители на чужди държави, поканени на честването, се качиха на централната трибуна пред Червения площад.

Руският президент излезе на Червения площад от Кремъл заедно с пристигналите в Москва чуждестранни лидери. Сред поканените гости бяха президентът на Лаос Тхонглун Сисулит, върховният управител на Малайзия султан Ибрахим, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентите на Южна Осетия Алан Гаглоев и на Абхазия Бадра Гунба, президентът на Република Сръбска (Босна и Херцеговина) Синиша Каран, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.