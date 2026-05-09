Кремъл: Засега не се планира разговор Путин-Тръмп, не удължаваме примирието

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков СНИМКА: Ройтерс

Нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той отговори на въпрос дали се очаква контакт между двамата лидери във връзка с резултатите от примирието в Украйна, съобщи ТАСС.

Песков допълни, че засега не е обсъждано удължаването на примирието в Украйна след 11 май. Той беше попитан дали в Кремъл са видели изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че би било добре да се удължи прекратяването на огъня.

"Не сме виждали [изявлението]. Примирието е в сила на 9-10-11 [май], други разговори не е имало", заяви Песков.

Говорителят на Кремъл отбеляза също, че днес не е имало опити за проваляне на честванията по повод Деня на победата.

