Чарлз Трети с послание за 100-годишния юбилей на Дейвид Атънбъро

Естествоизпитателят Дейвид Атънбъро бе приветстван като „изключителен човек" и „удивителен водещ" преди концерта с участието на много звезди, организиран в чест на 100-годишнината му, предаде ДПА.

Майкъл Пейлин, Крис Пакъм и Лиз Бонин бяха сред звездите на специалното събитие в „Роял Албърт Хол" в петък вечерта, на което прозвучаха музикални мотиви от неговите предавания, разкази и спомени от обществени личности и водещи защитници на природата, предава БТА.

В събитието „100 години на Дейвид Атънбъро на планетата Земя" беше включено и специално послание от крал Чарлз Трети до юбиляря.

В него британският монарх разказва за седемдесетгодишното си приятелство с Атънбъро. То започнало, когато деветгодишният Чарлз посетил снимачната площадка на детското предаване Zoo Quest на Би Би Си през 1958 г. заедно със сестра си принцеса Ан.

„Скъпи Дейвид, със съпругата ми се радваме да научим, че на 8 май ще отпразнуваш 100-годишния си юбилей, и искаме да изпратим най-сърдечните си поздравления за този толкова специален повод", пише кралят.

„Невероятно е, като си помисля, че се познаваме от повече от 60 години. Мисля, че се срещнахме за първи път през 1958 г., почти десетилетие преди ерата на цветната телевизия. И, разбира се, оттогава пътищата ни са се пресичали многократно. През тези десетилетия ти разкриваше красотата и чудесата на природата пред зрители по целия свят по нови и удивителни начини", се казва в писмото, цитирано от ДПА.

„По този начин сподели моята решителност да подчертая спешната необходимост да защитим и съхраним нашата скъпоценна планета и живота на Земята за бъдещите поколения. Благодаря за всичко, което правиш. От името на цялата нация пожелавам много щастлив 100-годишен юбилей", завършва посланието си Чарлз Трети.

В интервю преди събитието телевизионният водещ и звезда от „Монти Пайтън" Майкъл Пейлин заяви пред Прес асосиейшън, че Дейвид Атънбъро е човекът, оказал най-силно влияние в неговия живот.

„Не само заради предаванията, същността и посланията, които отправя за състоянието на света. Но и заради начина, по който го прави – той е просто удивителен водещ", каза той.

„Самият аз съм водещ и съм научил много от Дейвид. Най-вече, че не трябва да забравяш, че ти си човекът, който гледа към света... за публиката", допълни Пейлин.

„Дейвид винаги е изцяло погълнат от това, което прави. Мисля, че и при мен е така, когато излизам – обичам да разговарям с хората и да ги карам да ми разказват какво се случва в живота им", отбелязва той. „Така че аз се занимавам с хората, а Дейвид – с животните, както ми каза веднъж", добави Майкъл Пейлин. „Той е забележителен, забележителен човек".

На тържеството в „Роял Албърт Хол", чиято водеща беше Кърсти Йънг, участва и Дан Смит, фронтмен на групата „Бастилия", отличена с награда БРИТ, а Концертният оркестър на Би Би СИ изпълни песента Pompeii, която беше включена в продкуцията „Планетата Земя III" на Атънбъро.

Събитието започна, като на сцената се появиха дървени кукли на животни, сред които жираф и горила на фона на най-запомнящите се моменти от 100-годишната кариера на водещия. Йънг описа Атънбъро като „много специален човек" и „ненадминат комуникатор", отбелязва ДПА.

По време на концерта бяха показани кадри от известните сцени на естествоизпитателя с планинските горили в Руанда. Телевизионният водещ разкри, че често сънува този момент. По-късно стана ясно, че Пабло, една от заснетите горили, е дал началото на едно от най-дълголетните семейства от този вид в света, инфоримра ДПА.

По време на събитието в Лондон имаше поздрави към рожденика, отправени от известни личности, сред които актрисите Джуди Денч, Оливия Колман и Кейт Уинслет, вокалистът на „Колдплей" Крис Мартин и певицата Рей.

Мечето Падингтън, популярен герой, също отправи поздрав към Атънбъро: „От името на всички мечки по света – благодаря ти".

„Благодаря ти за всичко, което ни разказа и ни научи", каза Денч. Крис Мартин изпрати на Атънбъро „много любов и уважение", а телевизионният водещ Бен Фогъл го описа като „невероятно вдъхновение за цялата нация".

Оливия Колман отбеляза, че светът е „много по-добро място с теб в него", а звездата от „Титаник" Кейт Уинслет добави, че се надява той да се чувства „почитан и обичан".

Актьорът Леонардо Ди Каприо благодари на Атънбъро за усилията му за опазването на „нашата скъпоценна планета и всички нейни обитатели", като пожела щастлив рожден ден.

Почит на рожденика отдаде и австралийската актриса Кейт Бланшет, която каза: „Надявам се да си заобиколен от хората, които обичаш, и от тези, които те обичат."

Документалистът Луис Тероу описа юбиляря като „златния стандарт за телевизията".