Природозащитници: Германия изчерпва много бързо природните си ресурси

Германия СНИМКА: Пиксабей

Германия ще изчерпи до утре природните ресурси, които би трябвало теоретично да ѝ стигнат за цялата година, съобщи ДПА, позовавайки се на данни от природозащитни организации.

Според изследователите, ако всички хора по света потребяват ресурси и отделят въглеродни емисии като германците, годишният биокапацитет на Земята би бил изчерпан още през първата третина на годината.

Германската асоциация за околна среда и опазване на природата (BUND) заяви, че Германия използва прекомерно количество ресурси, основно заради високата зависимост от изкопаеми горива.

Според организацията основните източници на натиск върху околната среда са енергоемката индустрия, строителството, автомобилният транспорт и индустриалното животновъдство.

От асоциацията посочват, че последствията вече се усещат чрез суши, проливни дъждове и повишаване на температурите в градовете.

"Настоящият ни начин на живот и икономически модел не са устойчиви", казват природозащитниците, цитирани от БТА.

Те добавят, че вместо бърз преход към възобновяеми източници, страната продължава да разчита на въглища, петрол и природен газ.

Според тях по-широкото използване на слънчева и вятърна енергия, термопомпи и компактни електромобили би подобрило енергийната независимост и би помогнало за защитата на климата.

