Израел съобщи за 85 удара по "Хизбула" за един ден въпреки примирието

Ливан

Израелските въоръжени сили съобщиха, че през последните 24 часа са нанесли удари по 85 цели, принадлежащи на милицията "Хизбула" в Ливан, съобщи ДПА.

Сред тях са складове за оръжие, пускови площадки и друга военна инфраструктура. Въоръжените сили обосноваха действията си като отговор на заплахите срещу израелски цивилни и войници в Южен Ливан.

Официални представители съобщиха още, че е унищожено подземно съоръжение в долината Бекаа, за което се твърди, че е използвано от "Хизбула" за производство на оръжия.

Израелските сили са атакували и бойци от милицията на "Хизбула" в Южен Ливан, заявиха те, цитирани от БТА.

Израелските военни обвиняват "Хизбула" за изстрелването на няколко ракети срещу войници в Южен Ливан през последните дни. Няма съобщения за ранени.

Ракетите на "Хизбула" бяха изстреляни след израелска атака в южните предградия на Бейрут, при която беше убит командирът на елитната единица на "Хизбула" "Радуан", идентифициран като Ахмад Галеб Балут.

Настоящото споразумение за прекратяване на огъня позволява на Израел да предприема отбранителни мерки срещу планирани, предстоящи или текущи атаки, но забранява настъпателни операции на ливанска територия, пише ДПА.

