Какви ще са последиците от големия пожар в радиоактивната зона на Чернобил

Мащабният горски пожар в Чернобилската зона на отчуждение отново повдигна въпроса за възможните последици за околната среда и здравето на хората в региона и извън него. Макар официалните данни да сочат, че радиационният фон остава в норма, експерти предупреждават, че пожарът създава сериозни радиационни рискове, особено за западните страни.

В Чернобилската зона на отчуждение в Киевска област е възникнал мащабен горски пожар, съобщава Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации (ГСЧС).

По информация на МВР на Украйна нивото на радиация, въпреки горския пожар в Чернобил, остава в норма.

„Нивото на гама-излъчване е в рамките на нормата на цялата територия на страната", съобщи ведомството в своя Telegram канал. Радиационната обстановка в Русия също остава стабилна, съобщава Роспотребнадзор.

Възможни последици

Ситуацията с мащабния горски пожар в Чернобилската зона на отчуждение създава сериозни радиационни рискове, заявява докторът на техническите науки и бивш високопоставен инспектор от Госатомнадзор на СССР Владимир Кузнецов.

„Ще дам пример. Имаше при нас пожари – югоизточната част на брянските гори, където има огромни нива на радиоактивно замърсяване, през 2010 г. Знам до какво доведе това. Тези пожари, с които се борихме, доведоха до това, че радиационният фон във Вилнюс (Литва) се повиши 40 пъти", казва той в разговор с „Лента.ру".

Кузнецов отбелязва, че пожари в зоната на Чернобилската АЕЦ възникват ежегодно вече 40 години поради липса на профилактика. Освен това състоянието на противопожарната техника в зоната на отчуждение се оценява като критично, което прави борбата с огъня неефективна, подчертава експертът.

Ситуацията се усложнява и от недостиг на персонал – в местните пожарни екипи работят предимно хора в пенсионна възраст, които не са в състояние дълго време да работят в костюми за химическа и радиационна защита при високи температури, уточнява Кузнецов.

Бивш член на комисията по биологично и химическо оръжие и военен експерт Игор Никулин също е съгласен, че димът от горските пожари в Чернобилската зона представлява глобална заплаха. Според него при активно горене съдържанието на радиоактивни елементи в атмосферата се увеличава стотици пъти, а при тлеене – десетки пъти. В отделни райони нивата на радиация вече са сравними с тези, отчетени непосредствено след катастрофата през 1986 г., смята той.

„Това, че украинците са минирали тази територия, е изключително „умен" ход от тяхна страна с цел да нанесат максимални щети на своите спонсори в Западна Европа. Защото лети по някаква причина основно натам", казва той.

Директорът на природозащитните програми на обществената организация „Зелен патрул" Роман Пукалов обаче заявява, че нивото на разпространение на радиоактивното замърсяване от горските пожари в Чернобил се оценява като ниско, пише gazeta.ru.

„Огнището на пожара не е на мястото на „червената гора" край станцията, а значително по на юг. Тоест вероятността за разпространение на радиоактивно замърсяване е ниска", казва той пред ТАСС.

Пукалов напомня, че при взрива през 1986 г. радиоактивните частици са попаднали в горните слоеве на атмосферата. При такъв горски пожар обаче те няма да се издигнат над 1,5–2 км, смята той.

Въпреки това в района на пожара духат ветрове. Те могат да пренесат частиците, съдържащи следи от радиоактивно замърсяване, към Черниговска област на Украйна, казва Пукалов. „Видимият от космоса шлейф се разпространяваше на около 100 км. Но по-малки частици могат да изминават и много по-големи разстояния в атмосферата", отбелязва експертът.

По думите на Пукалов радиационният контрол в съседните райони на Русия и Беларус трябва да бъде засилен.

Лекарят по обща медицина Денис Прокофиев обръща внимание, че пожарът в Чернобилската зона на отчуждение може да доведе до сериозни здравословни проблеми заради високото съдържание на токсични вещества във въздуха.

„Има отравяне с въглероден оксид, в резултат възниква хипоксия на органите: на мозъка, на сърцето. Възможно е развитие на бронхиална астма, интоксикация. Всичко зависи от концентрацията на въглероден оксид във въздуха, това може да доведе и до летален изход. Пребиваването на такъв открит въздух е пагубно за човека", предупреждава той в разговор с „Абзац".

Вдишването на въздух с намалено съдържание на кислород и високо съдържание на вредни вещества разрушава белите дробове, води до кислороден глад на тъканите и бързо натрупване на отрови в организма, обобщава Прокофиев.