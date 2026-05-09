Путин: Новият световен ред трябва да дава право на народите сами да определят съдбата си

Формиращата се многополюсна архитектура трябва да се основава на принципите на Устава на ООН и принципа за неделимостта на сигурността. Това подчерта президентът на Руската федерация Владимир Путин в речта си на тържествения прием по повод Деня на победата, съобщи ТАСС.

"Убеден съм: формиращата се днес по-справедлива, многополюсна архитектура трябва да се основава на нормите на Устава на Организацията на обединените нации в тяхната цялост и пълнота, да изхожда от принципа на равна и неделима сигурност", каза Путин, цитиран от БТА.

Според руския президент също така е важно "да се отчита културно-цивилизационното многообразие на народите на планетата, правото им сами да определят съдбата си, да следват традициите и заветите на своите предци".