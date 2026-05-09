ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Немската железница пуска директна линия между Берл...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22816236 www.24chasa.bg

Руският патриарх: Споменът за победата над фашизма не трябва да се изопачава

632
Руският патриарх Кирил КАДЪР: Екс/@vicktop55

Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, съобщи ТАСС.

"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието, цитирано от БТА.

Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.

Руският патриарх Кирил КАДЪР: Екс/@vicktop55

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)