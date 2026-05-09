Руският патриарх: Споменът за победата над фашизма не трябва да се изопачава

Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил поздрави президента Владимир Путин по повод Деня на победата, съобщи ТАСС.

"В този празник с благодарност си спомняме онези, които защитаваха страната ни през годините на Великата отечествена война, давайки пример за мъжество и героизъм, за безрезервна преданост към Родината. В най-тежките времена на изпитания нашите предци не само устояха, но и успяха да спрат злото на фашизма. Паметта за миналите събития никога не трябва да изчезне от съзнанието на народа или да бъде изопачена под влиянието на външни фактори", се казва в посланието, цитирано от БТА.

Патриархът отбеляза, че Руската православна църква векове наред е благославяла воинските подвизи на защитниците на отечеството и днес оказва духовна и хуманитарна подкрепа на участниците в специалната военна операция в Украйна.