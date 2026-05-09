Петер Мадяр полага клетва като премиер на Унгария

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр пристигна в парламента, за да положи клетва и официално да поеме управлението на страната, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

С това приключва 16-годишното управление на Виктор Орбан и неговата партия ФИДЕС.

Дясноцентриската партия ТИСА на Мадяр спечели парламентарните избори миналия месец и ще разполага със 141 места в 199-местния парламент.

Новият премиер обеща борба с корупцията и възстановяване на икономическите възможности за унгарците.

Той призова гражданите да участват в целодневни празненства пред парламента по повод "смяната на режима" и края на управлението на Орбан. След полагането на клетвата Мадяр трябва да произнесе реч пред събралите се граждани.

Новият министър-председател обеща също да възстанови отношенията на Унгария с Европейския съюз и да върне страната сред западните демокрации. Сред основните му приоритети е отблокирането на около 17 милиарда евро европейски средства, замразени по време на управлението на Орбан заради опасения, свързани с върховенството на закона и корупцията.

Представители на ТИСА заявиха, че флагът на ЕС отново ще бъде поставен на фасадата на парламента, след като беше свален от правителството на Орбан през 2014 г.