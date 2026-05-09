Немската железница пуска директна линия между Берлин, Копенхаген и Осло от 2028 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският железопътен оператор „Дойче Бан" (Deutsche Bahn) планира от лятото на 2028 г. да пусне директна железопътна връзка между Берлин и норвежката столица Осло, съобщи Ен Те Фау.

Маршрутът ще преминава през Хамбург, Копенхаген, Малмьо и Гьотеборг, като ще свързва директно столиците на Германия, Дания и Норвегия.

„Ние свързваме по железопътната мрежа цели три столици", заяви Михаел Петерсон, член на управителния съвет на „Дойче Бан", отговарящ за междуградските превози, пред германската медийна група „Функе" (Funke).

За осъществяването на проекта германската компания ще си сътрудничи с държавните железопътни оператори на Норвегия и Дания.

Според „Дойче Бан" пътуването ще продължава между 14 и 15 часа. С дължина от около 1000 километра маршрутът ще бъде сред най-дългите железопътни линии в Европа.

По линията ще се движат по две двойки влакове дневно, като ще бъде използван новият модел „Интер Сити Експрес Ел" (ICE L).

Директната връзка е част от десет пилотни проекта на Европейската комисия, насочени към разширяване на трансграничния железопътен транспорт в Европа.

От „Дойче Бан" отчитат, че търсенето на международни железопътни пътувания в Европа продължава да расте, пише БТА.

По данни на компанията броят на пътниците по линиите Мюнхен – Цюрих и Франкфурт на Майн – Париж се е увеличил съответно с 27 на сто и 22 на сто през миналата година спрямо предходната.

През март започна да се движи и нов нощен влак по маршрута Париж – Берлин. Белгийско-нидерландската компания „Юръпиън Слийпър" (European Sleeper) първоначално ще обслужва линията три пъти седмично между двете столици.