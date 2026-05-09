Арестуваха 41 души в Бахрейн за връзки с гвардейците на Иран

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн е арестувало 41 души, за които се твърди, че са свързани с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи Ройтерс.

Според министерството службите за сигурност са разкрили група, свързана с КГИР. Посочва се също, че прокуратурата разследва случаи, свързани със симпатизанти на иранските атаки, пише БТА.

Иран нанесе удари по цели в Бахрейн и други арабски държави от Персийския залив, където САЩ разполагат с военни бази. Атаките последваха началото на войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.