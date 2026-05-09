Лагард: Прекалено ранна или късна реакция за инфлационния натиск е риск за ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) внимателно преценява реакцията си спрямо войната в Иран и отражението ѝ върху инфлацията, така че да не действа нито преждевременно, нито твърде късно, каза президентът на институцията Кристин Лагард.

В интервю за испанската телевизия Ер Те Ве Е, излъчено тази сутрин и цитирано от Блумбърг, Лагард посочи, че централните банкери са изправени пред „огромна несигурност" и се нуждаят от „много повече данни", за да оценят последиците от конфликта. Тя отказа да коментира дали ЕЦБ ще повиши лихвените проценти следващия месец, както очакват мнозина анализатори.

„Ние постоянно сме разкъсвани между риска да реагираме прекалено бързо и риска да реагираме прекалено късно. Трябва да намерим правилния път, по който да насочим икономиките си към тази средносрочна инфлация от 2 процента, която е нашата цел", каза Лагард.

След като на 30 април ЕЦБ остави лихвените проценти без промяна, институцията даде сигнал, че през юни може да бъде обсъдено повишение на лихвите. Гуверньорът на централната банка на Словакия Петер Казимир определи подобен ход като „почти неизбежен", докато други представители на ЕЦБ заеха по-предпазлива позиция и подчертаха необходимостта от допълнителни икономически данни.

Военните действия в Близкия изток и последвалото поскъпване на енергоизточниците вече изтласкаха инфлацията до 3 на сто, като според анализатори е възможно ново ускоряване на ценовия натиск. В същото време кризата започва да оказва влияние и върху икономическата активност.

Данни, публикувани в петък, показаха неочакван спад на промишленото производство в Германия – най-голямата икономика в еврозоната, съобщава БТА.

Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис предупреди тази седмица, че Европа е изправена пред „стагфлационен шок". Въпреки това повечето анализатори и инвеститори очакват ЕЦБ да повиши лихвените проценти през юни, а според пазарните оценки е възможно поне още едно увеличение до края на годината.

„Пазарите гледат същите неща като нас и също се опитват да предвидят", каза Лагард.

По думите ѝ в ЕЦБ „всички се опитваме да направим най-доброто, на което сме способни, за да разберем как да върнем инфлацията до 2 процента. Това е голямата разлика с пазарите, които нямат това задължение".

Лагард добави, че решенията на ЕЦБ ще зависят от „дълбочината, продължителността и последиците от кризата".

„Преди да вземем каквото и да е решение, се нуждаем от много повече данни, по-добро разбиране за това накъде се движат цените и добро разбиране за това какви последици има това върху косвените разходи и преговорите за заплатите", заяви още президентът на ЕЦБ.