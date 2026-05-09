Мерц критикува посещението на Фицо в Москва за Деня на победата

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц днес критикува словашкия премиер Роберт Фицо за посещението му в Москва по време на честванията на 9 май 1945 г., съобщи Франс прес.

Мерц говори по време на посещението си в Стокхолм, където повтори ангажимента си за запазване на НАТО.

"Роберт Фицо знае, че това не е наш споделен възглед", каза Мерц на пресконференция. "Силно съжалявам (за присъствието му там) и ще говоря с него за този ден в Москва", добави той.

Словашкият премиер пристигна в руската столица, но не участва в честванията за победата.

В шведската столица Мерц се включи в конгреса на Умерената коалиционна партия и потвърди ангажимента си към НАТО.

"Ние сме напълно посветени за запазването на този алианс жизнен в бъдеще", подчерта германският канцлер.

В отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп значително да намали американския военен персонал в Германия и в други европейски съюзници, Мерц каза, че силата на НАТО не е зависима от броя на войниците, пише БТА.

"Нямам съмнение, че САЩ имат голям интерес от силен европейски стълб на своя страна в рамките на НАТО и обратно - ние оставаме силно ангажирани с присъствието на американската армия и подкрепата на американската армия на наша страна", добави той.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

